₽ Заказать рекламу
Налоги, взносы, пошлины

Просрочка по налоговым долгам достигла 1,3 трлн рублей

У ФНС больше всего дебиторской задолженности по налогу на прибыль и НДС.

В 2023 году просроченные долги налогоплательщиков выросли до 1,3 трлн рублей. В два раза увеличилась совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС — до 2,37 трлн.

В конце 2022 года совокупный размер задолженности составлял 1,3 трлн рублей при общем размере недоимки в 1,027 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНС и Счетной палаты.

В 2023 году в консолидированный бюджет поступило 36,183 трлн рублей доходов, которые администрирует ФНС. Это на 8% больше по сравнению с 2022 годом. Просрочка составила 3,6% от общей суммы уплаченных налогов.

Рост дебиторской задолженности ФНС связан с изменением в методологии формирования бюджетной отчетности. С 1 января 2023 в ней отражаются взносы на обязательное соцстрахование.

В 2023 году по этому виду доходов задолженность составила 27% общей суммы.

Из-за технических изменений в учете начисленных пеней размер задолженности вырос еще на 88 млрд рублей.

Сильнее всего дебиторская задолженность ФНС выросла по налогу на прибыль. Показатель увеличился в 3,3 раза — до 117 млрд рублей. На втором месте — НДС, задолженность по которому прибавила 27% или 116,7 млрд рублей.

63 налогоплательщика должны по НДС больше 500 млн рублей, общая сумма их просрочки составила 85,5 млрд.

Начать дискуссию

Банки

Ozon будет давать кредиты предпринимателям

Банк Ozon в 2025 году начнет развивать кредитование физлиц и бизнеса за пределами маркетплейса.

Самозанятые

Если ИП переходит на НПД без отказа от УСН, его самозанятость рано или поздно аннулируют

При переходе с УСН на НПД обязательно надо направить в ИФНС уведомление о прекращении деятельности по упрощенке. Если не сдать этот документ, постановка на учет по НПД аннулируется. Это произойдет рано или поздно. Как правило – поздно.

Бухгалтерские программы

Разработчик корпоративного софта VK Tech начал вести блог на «Клерке»

Теперь узнавать больше о том, как ведется налоговый мониторинг, вы сможете от разработчика! Уже сейчас можно написать отзыв о продуктах компании и о работе с ней и задать свой вопрос.

Разработчик корпоративного софта VK Tech начал вести блог на «Клерке»

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Action Digital School
HR

Апгрейд для кадровика и специалиста по персоналу

Повысить доход можно за счет карьерного коучинга или открытия своего агентства по подбору персонала. Но если вы пока не готовы уйти в свободное плавание, оптимальным решением может стать правильный выбор направления в рекрутменте и повышение квалификации.

Апгрейд для кадровика и специалиста по персоналу
НДФЛ

Минфин непреклонен: больничные облагаются НДФЛ

Все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, облагаются НДФЛ. И больничные – не исключение.

1
Налоги, взносы, пошлины

Просрочка по налоговым долгам достигла 1,3 трлн рублей

У ФНС больше всего дебиторской задолженности по налогу на прибыль и НДС.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обучение для бухгалтеров

❗️ Записывайтесь на курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками. Старт потока — 1 августа!

Успейте приобрести любой курс повышения квалификации, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению! Новый поток стартует 1 августа.

7
Интеллектуальные права

На 10-15% могут повысить пошлины за регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними

Поправки также предусматривают отмену скидки за электронную подачу заявки на регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🔔 Открываем набор на новый поток обучения! Старт — 1 августа

Успейте купить курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах, ВЭД и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН и финансовому менеджменту со скидками до -78%. Выбирайте курс и присоединяйтесь! Обучение начнется 1 августа.

🔔 Открываем набор на новый поток обучения! Старт — 1 августа
Ведение документооборота

Как работать с машиночитаемой доверенностью

Машиночитаемая доверенность (МЧД) позволяет сдавать электронную отчетность, оформлять документы через электронный документооборот, представлять интересы компании.

ФСБУ Основные средства

Определять инвестиционную недвижимость надо по ФСБУ 6/2020 и МСФО 40

Электростанции, которые сдают в аренду – это не инвестиционная недвижимость.

Банковские карты

У карт UnionPay от Россельхозбанка будут проблемы с расчетами за границей

Клиентам, которые находятся за рубежом, рекомендуют снять наличные с карты UnionPay.

НДС

📦 Иностранных продавцов маркетплейсов обязали платить НДС в России. Что будет с ценами и риски оценивает первый вице-президент Союза Интернет-Торговли

С 1 июля 2024 года в ЕАЭС продавцы из стран Евразийского экономического союза обязаны уплачивать НДС в той стране, где их товар был фактически передан конечному покупателю.

Entera
Ведение документооборота

Как составить график документооборота для бухучета: инструкция для бухгалтера

Что вы предпочтете: действовать «на ощупь», рискуя совершить ошибку, или следовать четкой, понятной инструкции, в которой прописан каждый шаг? Бухгалтеры — люди прагматичные, поэтому мы практически уверены, что вы выбрали второе. Расскажем, как организовать и контролировать поток бумаг через отдел бухгалтерии с помощью графика документооборота.

Как составить график документооборота для бухучета: инструкция для бухгалтера
Налоговые проверки

Отвечайте на требования ФНС правильно! Инструкция от адвоката

Научитесь отвечать на требования ФНС, разберитесь какие требования являются незаконными, а также в какие сроки и что представлять.

Отпуска

Работодатель не обязан давать отпуск с последующим увольнением

Если сотрудник надумал увольняться, он может попросить предоставить ему все его оставшиеся дни отпуска с последующим увольнением.

ТоТ еще разговор
Интервью

ТоТ еще разговор. Андрей Матюха: Трюфель, юдзу, пондзу

Продолжаем беседу с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». Сегодня в гостях Андрей Матюха – шеф-повар, автор и совладелец краснодарских ресторанов: The Печь, Угли-Угли и Племя, которые стабильно попадают в ресторанные рейтинги, а также гриль-бар Ребрышки и Бедрышки, который открылся совсем недавно.

2
Уведомление по ЕНП

До конца 2024 года не начисляют пени на положительное сальдо ЕНС

За каждый день просрочки платежа в случае несвоевременной уплаты по совокупной обязанности на ЕНС начисляют пени.

1
Консоль.Про
Самозанятые

Документы с самозанятыми: с какими проблемами часто сталкиваются заказчики

Отсутствие документов, которые подтверждают сотрудничество с самозанятыми, или ошибки в них грозят заказчику серьезными финансовыми последствиями — штрафами, доначислением налогов. Рассказываем об основных проблемах, с которыми сталкиваются компании при работе с документами самозанятых, и как их избежать.

Документы с самозанятыми: с какими проблемами часто сталкиваются заказчики

Интересные материалы

УСН

Что выгоднее бизнесу на УСН в 2025 году: НДС 5%, 20% или переход на ОСНО

С 2025 года бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей будет платить НДС. Можно выбрать ставку как на ОСНО – 20% или вовсе перейти на ОСНО, а можно выбрать ставку 5% без права на вычет.

8