Просрочка по налоговым долгам достигла 1,3 трлн рублей

У ФНС больше всего дебиторской задолженности по налогу на прибыль и НДС.

В 2023 году просроченные долги налогоплательщиков выросли до 1,3 трлн рублей. В два раза увеличилась совокупная дебиторская задолженность по доходам ФНС — до 2,37 трлн.

В конце 2022 года совокупный размер задолженности составлял 1,3 трлн рублей при общем размере недоимки в 1,027 трлн. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФНС и Счетной палаты.

В 2023 году в консолидированный бюджет поступило 36,183 трлн рублей доходов, которые администрирует ФНС. Это на 8% больше по сравнению с 2022 годом. Просрочка составила 3,6% от общей суммы уплаченных налогов.

Рост дебиторской задолженности ФНС связан с изменением в методологии формирования бюджетной отчетности. С 1 января 2023 в ней отражаются взносы на обязательное соцстрахование.

В 2023 году по этому виду доходов задолженность составила 27% общей суммы.

Из-за технических изменений в учете начисленных пеней размер задолженности вырос еще на 88 млрд рублей.

Сильнее всего дебиторская задолженность ФНС выросла по налогу на прибыль. Показатель увеличился в 3,3 раза — до 117 млрд рублей. На втором месте — НДС, задолженность по которому прибавила 27% или 116,7 млрд рублей.

63 налогоплательщика должны по НДС больше 500 млн рублей, общая сумма их просрочки составила 85,5 млрд.