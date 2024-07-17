Как работать с машиночитаемой доверенностью

С 1 сентября 2024 года МЧД станет обязательной для сотрудников, которые ведут электронный документооборот и заверяют бумаги электронной подписью физлица.

После переходного периода с помощью прежнего сертификата юрлица будет невозможно сдать отчетность в ИФНС, занести маркированный товар в «Честный ЗНАК», обменяться файлами с контрагентами и удаленными работниками.

Создать МЧД должен руководитель компании. В доверенности указывают полномочия представителя и возможность передоверия. После чего доверитель подписывает МЧД собственной электронной подписью. Затем доверенность проходит регистрацию в распределительном центре ФНС.

Как только регистрация завершится, руководитель передаст представителю номер или файл с МЧД. Сотрудник при подписании и отправке документов должен приложить саму МЧД или ее номер. Тем самым будут подтверждены его полномочия.

МЧД нужна сотрудникам, которые ведут электронный документооборот. К таким относятся: бухгалтеры, специалисты по кадрам, юристы, руководители складов и другие.

Узнайте больше о том, как пользоваться машиночитаемой доверенностью, на вебинаре «МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО».

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На вебинаре расскажем:

МЧД. Как все работает. Для кого предназначена и кто может пользоваться.

Какие форматы МЧД действуют и какие возможности дают.

Какие есть ограничения при создании МЧД на сайте ФНС.

Порядок работы с МЧД: практика заказа, создания, перевыпуска доверенности.

Обзор «Платформы МЧД» и возможности работы с ЭДО, цифровой маркировкой. Как правильно настроить.

Спикер — Денис Воробкало, эксперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД».

Ждем вас на вебинаре 23 июля в 11:00 мск!