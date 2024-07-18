За продажу авто, которое использовалось в бизнесе, ИП должен платить налог по УСН

Выручку определяют исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары.
Доходы ИП на УСН от реализации транспортного средства, которое использовалось в предпринимательской деятельности, учитывают в составе доходов по УСН.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.07.2024 № 03-11-11/60991.
Кстати, если на момент сделки человек уже перестал быть ИП и срок владения автомобилем – более 3 лет, его можно продать без налогов. Даже если это авто ранее использовалось в бизнесе.
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