За продажу авто, которое использовалось в бизнесе, ИП должен платить налог по УСН

При УСН доходом от реализации признается выручка от реализации товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных. Автомобиль – не исключение.

Выручку определяют исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары.

Доходы ИП на УСН от реализации транспортного средства, которое использовалось в предпринимательской деятельности, учитывают в составе доходов по УСН.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.07.2024 № 03-11-11/60991.

Кстати, если на момент сделки человек уже перестал быть ИП и срок владения автомобилем – более 3 лет, его можно продать без налогов. Даже если это авто ранее использовалось в бизнесе.