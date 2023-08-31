Старые авто, использованные в бизнесе, можно продать без НДФЛ

Если автомобиль был в собственности физлица более 3 лет, доход от его продажи не облагается НДФЛ независимо от того, как ранее использовался этот автомобиль – для личных целей или в бизнесе.

Дело о продаже автомобилей, ранее использованных в такси, рассмотрел Верховный суд. Это дело вошло в обзор, доведенный письмом ФНС от 11.08.2023 № БВ-4-7/10353@.

Мужчина в 2019 году продал несколько автомобилей, но не платил НДФЛ. Некоторые их этих авто раньше использовались как такси. Этим бизнесом занималась его бывшая супруга.

В декларации 3-НДФЛ был заявлен имущественный вычет при продаже авто, в котором налоговики отказали и насчитали НДФЛ с этих сделок. Инспекторы посчитали, что деятельность по реализации транспортных средств имела характер предпринимательской.

Суды трех инстанций владелец авто проиграл. Но Верховный суд встал на его сторону.

С 2019 года действует норма НК РФ, которая разрешает учитывать минимальный срок владения для автомобилей, использованных в бизнесе.

Раньше через 3 года можно было продать имущество без НДФЛ. Но это правило действовало только для имущества, которое не использовалось в бизнесе.

С 2019 года эту норму уточнили – добавили исключение. Теперь 3-летний срок владения также не имеет значения при продаже бизнес-имущества. Но есть исключение – в том числе, квартиры, транспортные средства.

Таким образом, при продаже авто, которое было в собственности более 3 лет, отражать доход в 3-НДФЛ не надо. И неважно, использовался он в предпринимательской деятельности или нет.