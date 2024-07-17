📦 Иностранных продавцов маркетплейсов обязали платить НДС в России. Что будет с ценами и риски оценивает первый вице-президент Союза Интернет-Торговли

С 1 июля 2024 года в ЕАЭС продавцы из стран Евразийского экономического союза обязаны уплачивать НДС в той стране, где их товар был фактически передан конечному покупателю.

Это освободило российских продавцов с маркетплейсов от двойного налогообложения и одновременно вменило обязанность уплачивать НДС в России селлеров из стран ЕАЭС.

До 1 июля российские продавцы уплачивали НДС при продаже товара покупателю и в России, и в стране ЕАЭС, а иностранные – российский НДС при продаже в России не уплачивали.

Таким образом, новая мера выравнивает конкурентные условия для всех продавцов маркетплейсов, считает Екатерина Авдеева — первый вице-президент Союза Интернет-Торговли, член Генерального совета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов.

«Российский рынок электронной торговли довольно внушительный и растет быстрыми темпами — рост до 8 трлн руб. по итогам 2023 года с 6 трлн руб. по итогам 2022, поэтому вряд ли иностранные продавцы решатся отказаться от него из-за новых правил. Рентабельность их продаж снизится, но она останется положительной. Часть продавцов компенсирует свои потери за счет снижения других издержек, другая переориентируется на иные сегменты. Ожидаем, тем не менее, что эти процессы будут точечными, а не массовыми», — рассказала Екатерина Авдеева специально для «Клерка» об ожидаемых эффектах от нововведений.

При этом у иностранных продавцов стоимость товаров может вырасти. Определять стратегию продаж будет каждый конкретный продавец самостоятельно. Чтобы сохранить объем продаж и конкурентоспособность иностранные продавцы вряд ли станут повышать цены. Маловероятно, что изменения повлияют на ассортимент маркетплейсов.

«На время регистрации продавцов из ЕАЭС в российской Налоговой службе могут возникать кратковременные задержки поставок тех или иных иностранных товаров. Частично законодатель снизил такой риск, предусмотрев отсрочку для продавцов-ИП из ЕАЭС до 1 января 2025 года — чтобы те успели встать на учет в России по новым правилам и не выпали из торгового оборота. Предполагается, что иностранные продавцы других организационно-правовых форм уже прошли все необходимые процедуры», — отмечает Авдеева.

При этом общий порядок уплаты НДС при трансграничных продажах не изменится. По общему правилу ввозной НДС уплачивается в составе таможенных платежей, а его ставка устанавливается каждым государством-членом ЕАЭС самостоятельно.

«Таможенные платежи включают: ввозную и вывозную таможенную пошлину (ставки ввозной установлены Единым таможенным тарифом ЕАЭС, а ставки вывозных в каждой стране ЕАЭС отдельно). НДС и акциз, оплачиваемые при ввозе товарной партии в ЕАЭС, а также таможенные сборы устанавливаются в каждой стране ЕАЭС отдельно», — раскрыла действующий состав таможенных платежей Юлия Тубанова, член Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», полковник Таможенной службы в отставке.

По российскому законодательству за неуплату таможенных платежей предусмотрены штрафы, конфискация имущества и даже лишение свободы. В частности по ст. 16.2 КоАП и ст. 194 УК.

Екатерина Авдеева предупредила участников ВЭД о рисках: «недекларирование товаров в частности и уклонение от уплаты таможенных платежей в целом снижает категорию риска для участника ВЭД, что автоматически ведет к более пристальному вниманию ко всем последующим партиям товаров со стороны таможенных органов».

Эксперт заключила, что кроме прямых потерь в виде штрафов и конфискации товаров при уклонении от уплаты таможенных платежей участники ВЭД несут косвенные расходы в будущем в виде более длительных простоев на таможне со всеми сопутствующими издержками по оплате таких простоев, включая риск порчи товаров с коротким сроком годности».