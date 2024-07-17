Скорость распределения бюджетных средств увеличилась в два раза

Электронный документооборот позволяет поставщикам получать оплату по госконтрактам за 2 рабочих дня, а время формирования платежного документа сократилось до 20 секунд.

Благодаря автоматизации процедуры перераспределения бюджетных средств, ее скорость выросла в 2 раза — до 20 рабочих дней. Для сравнения в 2019 году на внесение изменений уходило больше 50 дней.

«Каждый этап перераспределения средств фиксируется в цифровой системе мониторинга. Финансовые средства, направленные на новую цель, привязывают к конкретному результату», — сказано на сайте правительства.

В 2023 году уровень кассового исполнения вырос до 98,1%. В 2019 году показатель находился на уровне 94,2%.

Казначейство применяет цифровые решения в области госзакупок и заключения контрактов. Сейчас 100% бюджетных проверок проводят в автоматическом режиме. Электронный документооборот позволил сократить средний срок оплаты по контракту с 30 до 2 рабочих дней.

Платежный документ формируется в среднем за 20 секунд, тогда как в 2022 году на это нужно было не меньше 20 минут.