💼 ФНС предупредила о рисках при найме бывших самозанятых + предупреждение налогового эксперта

Компании могут принимать на работу по трудовому договору самозанятых, с которыми уже сотрудничали в рамках гражданско-правовых отношений.

Если работодатель решил нанять в штат сотрудника, с которым раньше сотрудничал по договору ГПХ как с самозанятым, ФНС не будет считать это налоговой оптимизацией. Эту же ситуацию нельзя отнести к подмене трудовых отношений гражданско-правовыми.

Сейчас налоговики оценивают работу компаний с самозанятыми по 20 параметрам, из которых ключевые:

продолжительность и постоянство работы самозанятых с организациями или ИП;

периодичность и размер выплат;

наличие или отсутствие иных источников доходов у самозанятых.

«Взаимоотношения работодателей и самозанятых оцениваются в комплексе, а не по одному критерию», — сказано на сайте ФНС.

Если компания регулярно платит самозанятому одну и ту же сумму, которая похожа на зарплату, это будет показателем рисковых отношений.

Специально для «Клерка» комментирует Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН»:

«Вполне логично что налоговый орган пишет об отсутствии риска в подобной конструкции правоотношений, так как она влечет за собой увеличение и налоговой нагрузки, и налоговых отчислений соответственно.

В любом случае, во взаимоотношениях с самозанятыми нужно быть весьма щепетильными к составлению закрывающей операции документации, к периодичности и характеру самих взаимоотношений. Конечно, есть риск-ориентированный подход налоговых органов. Но 20-ю параметрами он не ограничивается. Каждый случай индивидуален, и очень многое при рассмотрении взаимоотношений остается на субъективности проверяющих.»

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