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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: водителей лишат прав за сокрытие номеров, запустят сервис знакомств с проверкой кредитов, а у сотрудников ЦБ появится оружие

Подготовили обзор главных событий дня — 17 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В России появится аналог Tinder с проверкой кредитов и алиментов. В сервисе «Спутник» будет слепой поиск партнера, анонимное анкетирование, проверка потенциального супруга на наличие долгов и данные о состоянии здоровья.

  • Пользователи Telegram стали жертвами мошенников, которые представлялись сервисом для вывода денег из игры Hamster Kombat. Злоумышленники крадут аккаунты через подставной сайт, где нужно ввести данные для входа в Telegram.

  • 73% школьников, которые пересдали ЕГЭ, подняли свои баллы. Правом пересдачи воспользовались больше 105 тыс. человек.

  • Водителей за сокрытие автомобильных госномеров будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Наказание грозит тем, кто использует различные уловки, которые позволяют сделать номера нечитаемыми для камер.

  • На Авито появился новый сервис закупок для бизнеса. Он позволяет создать запрос на коммерческое предложение и получить ответ от поставщиков в удобном формате таблицы, не собирая предложения вручную.

  • Wildberries запустил в Москве доставку в круглосуточные постаматы. 900 устройств разместили в жилых домах и придомовых территориях.

  • В 18 стационарах Москвы внедрили СМС-информирование родственников о состоянии пациента в реанимации.

  • Руководству ЦБ могут раздать служебное оружие. Право на ношение пистолетов получат заместители председателя ЦБ и их советники, управляющие отделениями и их заместители, директоры департаментов и их заместители.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Банковские карты

Разыгрываем три именные карты банка Казахстана

Уже сегодня в 20:00 пройдет розыгрыш банковских карт. Они позволяют отправлять деньги за границу, оплачивать подписки на зарубежные сервисы и еще многое другое.

Обучение для бухгалтеров

Подготовьтесь к налоговой реформе 2024-2025 с подпиской «Клерк.Премиум»: прямые эфиры с экспертами, статьи-разборы законов и курсы по всем темам налогов и учета

Изучайте нюансы изменений 2024-2025 в НК на онлайн-встречах с экспертами, задавайте свои вопросы и учитесь применять новые правила еще до вступления их в силу.

Бесплатно с Аренда

Аренда: что нужно раскрыть в учетной политике

Бухгалтерские стандарты и НК в ряде случаев позволяют выбирать способы учета при аренде. Выбранные варианты нужно отразить в учетной политике. Расскажем, как сформировать бухгалтерскую и налоговую учетную политику у арендатора и арендодателя.

Аренда: что нужно раскрыть в учетной политике

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: водителей лишат прав за сокрытие номеров, запустят сервис знакомств с проверкой кредитов, а у сотрудников ЦБ появится оружие

Подготовили обзор главных событий дня — 17 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Банковские карты

За передачу банковской карты могут ввести уголовную ответственность

Росфинмониторинг планирует установить уголовную ответственность за нелегальную передачу банковских карт третьим лицам. Такая мера призвана снизить число незаконных банковских операций.

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
ВЭД

Как открыть и развивать бизнес в новой санкционной реальности 

В апреле 2024 года председатель Правительства Михаил Мишустин заявил, что нельзя запрещать российским компаниям вести бизнес за границей, при этом власти будут тщательно следить за выводом капитала. Такое заявление лишний раз подтверждает легальность ведения торговой и иной деятельности для получения прибыли на международном рынке. 

Как открыть и развивать бизнес в новой санкционной реальности 

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УСН

👀 Что выгоднее бизнесу на УСН в 2025 году: НДС 5%, 20% или переход на ОСНО + мнение налогового эксперта

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ТоТ еще разговор
Интервью

ТоТ еще разговор. Андрей Матюха: Трюфель, юдзу, пондзу

Продолжаем беседу с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». Сегодня в гостях Андрей Матюха – шеф-повар, автор и совладелец краснодарских ресторанов: The Печь, Угли-Угли и Племя, которые стабильно попадают в ресторанные рейтинги, а также гриль-бар Ребрышки и Бедрышки, который открылся совсем недавно.

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Трудовые отношения

15% сотрудников постоянно сталкиваются с задержкой зарплаты

Большинство работников хотят справедливого наказания для компаний, которые нарушают трудовые права. 21% опрошенных проголосовали за привлечение к уголовной ответственности.

Первая Экспертная Бухгалтерия
Индивидуальный предприниматель

Как ИП получить налоговый вычет 

Индивидуальный предприниматель может уменьшить налоговую базу, используя налоговые вычеты — стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные и профессиональные. Разбираемся, как их получить. 

Как ИП получить налоговый вычет 
Прием на работу иностранца

Какие документы нужны при приеме на работу граждан Абхазии

По общему правилу, чтобы принимать на работу иностранцев, компания должна получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Есть исключения, но не для граждан Абхазии.

Клерк
Карьера бухгалтера

💫 Почему подписка «Клерк.Премиум» нужна каждому бухгалтеру

Повышайте квалификацию на онлайн-курсах, изучайте нюансы изменений в законодательстве на вебинарах и ежедневных разборах от экспертов «Клерка», задавайте свои вопросы на консультациях, оттачивайте свои навыки и учитесь применять новые правила еще до вступления их в силу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Как продавать сложные IT-продукты: шаги к успеху

Индивидуальный подход к разработке сложных комплексных IT-продуктов — это костюм, сшитый на заказ, он идеально сидит и не «топорщится».

Как продавать сложные IT-продукты: шаги к успеху
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Общество

О налогах в Кыргызии

Недавно один из клиентов попросил рассказать о налогах в Кыргызии и я вспомнил, что хотел написать о них здесь тоже. Фокус на физ. лицах, получивших гражданство Кыргызии, но не живущих там постоянно.

Импорт

Будет решена проблема подтверждения соответствия модернизированного импортного оборудования

Общественный совет при Росаккредитации займется решением проблемы подтверждения соответствия импортного оборудования после его модернизации и ремонта.

PravoTech

Как минимизировать налоговые риски при работе с контрагентами

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты!» — налоговики руководствуются этим принципом почти буквально. Если среди ваших контрагентов обнаружится неблагонадежный, «технический» партнер, сделки с ним будут оспорены, а налоги пересчитаны в пользу бюджета. Рассказываем, как минимизировать риски.

Как минимизировать налоговые риски при работе с контрагентами
«Мои самозанятые»

Как легально платить фрилансеру за рубежом

Сохранить сотрудничество с высококлассными специалистами, которые уехали за границу — важная задача для бизнеса. Но чтобы решить ее, нужно понять, как организовать взаимодействие и выплачивать вознаграждение за услуги. В статье рассмотрим доступные варианты.

Как легально платить фрилансеру за рубежом
А2Б

Организация электронного документооборота на предприятии: 10 способов не провалить внедрение

Решение переходить на систему электронного документооборота оправдано для крупных предприятий. Еще СЭД необходима компаниям, которым приходится обрабатывать много документов. Но после внедрения могут возникнуть проблемы, если не учесть ряд аспектов на этапе выбора программы, а также если не подготовить к процессу своих сотрудников.

Организация электронного документооборота на предприятии: 10 способов не провалить внедрение
Отчетность

На малый бизнес сократят отчетную нагрузку

Представителей малого бизнеса и микропредприятия избавят от дублирования статистической отчетности. Ведомствам запретят требовать информацию, которая не входит в перечень правительства.

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АУСН

📆 Бизнес на УСН и НПД сможет перейти на АУСН в середине года

Перейти на АУСН сейчас можно только с начала года, подав уведомление до 31 декабря. Эту норму изменят.