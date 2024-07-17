⚡️ Итоги дня: водителей лишат прав за сокрытие номеров, запустят сервис знакомств с проверкой кредитов, а у сотрудников ЦБ появится оружие

В России появится аналог Tinder с проверкой кредитов и алиментов. В сервисе «Спутник» будет слепой поиск партнера, анонимное анкетирование, проверка потенциального супруга на наличие долгов и данные о состоянии здоровья.

Пользователи Telegram стали жертвами мошенников, которые представлялись сервисом для вывода денег из игры Hamster Kombat. Злоумышленники крадут аккаунты через подставной сайт, где нужно ввести данные для входа в Telegram.

73% школьников, которые пересдали ЕГЭ, подняли свои баллы. Правом пересдачи воспользовались больше 105 тыс. человек.

Водителей за сокрытие автомобильных госномеров будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Наказание грозит тем, кто использует различные уловки, которые позволяют сделать номера нечитаемыми для камер.

На Авито появился новый сервис закупок для бизнеса. Он позволяет создать запрос на коммерческое предложение и получить ответ от поставщиков в удобном формате таблицы, не собирая предложения вручную.

Wildberries запустил в Москве доставку в круглосуточные постаматы. 900 устройств разместили в жилых домах и придомовых территориях.

В 18 стационарах Москвы внедрили СМС-информирование родственников о состоянии пациента в реанимации.