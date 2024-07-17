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Блокировка счетов налоговой инспекцией

Налоговая заблокировала счета актера Павла Прилучного

Индивидуальный предприниматель Павел Прилучный не подал декларацию. Теперь его счета в трех банках заблокированы.

3 июля 2024 года ФНС приняла решение о блокировке банковских счетов актера Павла Прилучного. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не сдал налоговую декларацию.

Счета актера заморозили в Альфа-банке, Сбере и банке «Открытие». Об этом сообщают «РИА Новости».

Прилучный объяснил, что вовремя сдает декларации, а путаница произошла при переводе документов из московского отделения ФНС в Истринскую инспекцию.

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