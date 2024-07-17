На малый бизнес сократят отчетную нагрузку

Представителей малого бизнеса и микропредприятия избавят от дублирования статистической отчетности. Ведомствам запретят требовать информацию, которая не входит в перечень правительства.

Совет Федерации одобрил закон о снижении отчетной нагрузки на микропредприятия и представителей малого бизнеса.

Согласно документу, правительство утвердит исчерпывающий список первичных статистических показателей, период их сбора и порядок проведения выборочных наблюдений за субъектами МСП. При этом у предпринимателей запрещено требовать информацию, которая не будет входить в перечень первичной статистики.

Чтобы исключить дублирование отчетности, будет запущена ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных».

В личном кабинете этого сервиса предприниматели смогут загружать отчеты, а органы власти всех уровней получат доступ к консолидированным данным о деятельности субъектов МСП.

Закон упростит только работу со статистическими данным и не затронет бухгалтерскую и финансовую отчетность компаний. Формировать и сдавать налоговые декларации по-прежнему нужно в соответствии с налоговым законодательством.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года, а его отдельные положения — с 1 апреля 2025.