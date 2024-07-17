📆 Бизнес на УСН и НПД сможет перейти на АУСН в середине года

Перейти на АУСН сейчас можно только с начала года, подав уведомление до 31 декабря. Эту норму изменят.

Поправки в закон об АУСН вносит законопроект, который скоро рассмотрят во втором чтении.

Перейти на АУСН с начала любого месяца смогут такие категории бизнесменов: организации на УСН;

ИП на УСН;

ИП на НПД.

Для этого им надо не позднее последнего дня предыдущего месяца подать уведомление о переходе на АУСН и об отказе от УСН и НПД.

Перейдя на АУСН с середины года, отказаться от этого режима нельзя в течение 12 месяцев.

Одновременно вносят поправки в закон о самозанятых, по которым при утрате права на НПД можно будет перейти на АУСН и ПСН (сейчас возможен переход только на УСН и ЕСХН).

Напомним, сейчас АУСН действует в 4 регионах: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан. В Госдуме есть законопроект о введении этого спецрежима в Санкт-Петербурге.