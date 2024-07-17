📆 Бизнес на УСН и НПД сможет перейти на АУСН в середине года

Поправки в закон об АУСН вносит законопроект, который скоро рассмотрят во втором чтении.
Перейти на АУСН с начала любого месяца смогут такие категории бизнесменов:
организации на УСН;
ИП на УСН;
ИП на НПД.
Для этого им надо не позднее последнего дня предыдущего месяца подать уведомление о переходе на АУСН и об отказе от УСН и НПД.
Перейдя на АУСН с середины года, отказаться от этого режима нельзя в течение 12 месяцев.
Одновременно вносят поправки в закон о самозанятых, по которым при утрате права на НПД можно будет перейти на АУСН и ПСН (сейчас возможен переход только на УСН и ЕСХН).
Напомним, сейчас АУСН действует в 4 регионах: Москва, Подмосковье, Калужская область, Татарстан. В Госдуме есть законопроект о введении этого спецрежима в Санкт-Петербурге.
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