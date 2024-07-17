Приостановление Росреестром госрегистрации можно будет обжаловать не в суд

Новый закон установит порядок внесудебного обжалования решений о приостановлении государственного кадастрового учета и (или) госрегистрации прав на недвижимое имущество.

Сейчас такая возможность действующим законодательством не предусмотрена. Досудебный порядок обжалования установлен только в отношении решений о приостановлении кадастрового учета.

«Отсутствие досудебного порядка обжалования решений государственного регистратора о приостановлении регистрации прав существенно ограничивает возможности защиты прав и законных интересов получателей услуг Росреестра. Законопроект позволит урегулировать часть спорных решений в досудебном порядке, поможет гражданам решить вопросы в короткие сроки, снизит нагрузку на судебную систему», — сказал замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

Для рассмотрения заявлений об обжаловании решений о приостановлении будут созданы центральная апелляционная комиссия, а также региональные и межрегиональные апелляционные комиссии.

Сегодня срок рассмотрения заявлений об обжаловании решений о приостановлении кадастрового учета составляет не более 30 календарных дней. Новый закон установит срок для их рассмотрения, а также заявлений об обжаловании решений о приостановлении регистрации прав — 15 рабочих дней.

Кроме того, подать заявление об обжаловании в апелляционную комиссию, помимо личного обращения или почтового отправления, можно будет в электронно. В том числе на Госуслугах.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Это время нужно для создания апелляционных комиссий и принятия нормативных актов в данной сфере.