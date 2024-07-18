При УСН с НДС 5% и 7% можно брать к вычету НДС с авансов

Дело в том, что в нормы НК, регулирующие вычет по НДС с авансов, никаких поправок не вносили. Они действуют для плательщиков НДС, коими с 2025 года станут упрощенцы.
Согласно п. 4 ст. 164 НК, ставки НДС при авансах будут 5/105 и 7/107.
Согласно п. 8 ст. 171 НК, будет вычет по своим авансовым счетам-фактурам.
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