При УСН с НДС 5% и 7% можно брать к вычету НДС с авансов

Если упрощенец выберет ставку НДС 5% или 7%, надо начислять НДС с продаж, но нельзя брать его к вычету с покупок. А вот по авансам от покупателей надо начислять НДС, а потом брать его к вычету.

Дело в том, что в нормы НК, регулирующие вычет по НДС с авансов, никаких поправок не вносили. Они действуют для плательщиков НДС, коими с 2025 года станут упрощенцы.

Согласно п. 4 ст. 164 НК, ставки НДС при авансах будут 5/105 и 7/107.

Согласно п. 8 ст. 171 НК, будет вычет по своим авансовым счетам-фактурам.