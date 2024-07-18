Как в 2025 году бизнес будет платить НДС и налог на прибыль

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль.

Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в налоговую систему. Поправки в НК с 2025 года увеличат ставку по налогу на прибыль с 20% до 25%. В федеральный бюджет будут зачислять не 3%, а 8%.

IT-компании больше не смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль: в 2025-2030 годах для них будет действовать льготная ставка — 5%. Этот налог полностью зачисляется в федеральный бюджет.

С 1 января 2025 бизнесу на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в год придется платить НДС. Сумму доходов будут учитывать за предшествующий налоговый период.

Если компания в течение года превышает лимит в 60 млн, она утратит право на освобождение от НДС с 1 числа месяца, в котором было превышение.

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НДС для организаций и ИП на УСН с 2025 года.

Важные изменения по НДС в 2024 году.

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