Знание управленческого учета помогает бухгалтеру увеличить стоимость своей работы

Автоматизируйте управленческий учет в компании, уменьшите трудоемкость работ, помогите бизнесу и повысьте свою ценность как специалиста.

Автоматизация финансового учета выгодна собственнику компании. Он сможет быстро принимать управленческие решения и понимать, в каком состоянии находится бизнес.

На основании этой информации можно установить правила признания доходов и расходов для их оперативного сбора.

Если в бухгалтерском учете эти стандарты регламентированы, то в управленческом учете компания может опираться на другие события хозяйственной деятельности. Как правило, они наступают раньше, чем появляется их документальное подтверждение.

Бухгалтер, который занимается автоматизацией финансового учета, сможет увеличить стоимость своей работы, а также повысить значимость в глазах работодателя. Занимаясь аналитикой, а не только первичкой, специалист может формировать рекомендации для собственников.

Первые три этапа работы можно делать в автоматическом режиме, а значит бухгалтер сократит трудозатраты и сконцентрируется на аналитике.

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