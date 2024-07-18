62% самозанятых хотят увеличить лимит доходов для применения НПД

Сейчас самозанятые могут платить налог на профессиональный доход (НПД), если их заработок за год не превышает 2,4 млн рублей. Не все укладываются в этот лимит.

Самозанятые хотят повысить порог доходов с 2,4 млн до 4,8 млн рублей в год. За это выступили 62% участников опроса.

27% россиян считают, что люди с высокими доходами не должны сохранять статус самозанятых, им нужно платить больше налогов. При этом 11% уверены, что даже суммы в 4,8 млн рублей недостаточно: порог нужно поднять еще выше. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

15% самозанятых не задумывались о том, насколько им подходит установленный лимит. Они редко получают платежи, которые облагаются НПД.

10% заявили, что порог нужно увеличить, поскольку их доходы уже приближаются к верхней границе.

В 2023 году в Госдуму вносили законопроект, по которому лимит для применения НПД вырастет в два раза — до 4,8 млн рублей. Однако этот документ отклонили.

В марте 2024 фракция ЛДПР направила на согласование в правительство законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых до 3,4 млн рублей.

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