Произошла первая выплата из Компенсационного фонда нотариусов

Зафиксирована первая за 9 лет выплата из Компенсационного фонда Федеральной нотариальной платы (ФНП) за действия нотариуса.

История такая: мужчина купил квартиру, которую продавец ранее в 2016 году получил по завещанию, удостоверенному за рубежом. Позже выяснилось, что свидетельство о праве на наследство на эту квартиру было выдано продавцу ошибочно: в действительности он наследником не являлся. Нотариуса ввели в заблуждение мошенники, которые предоставили подложные документы.

В итоге и свидетельство о праве на наследство, и сделка купли-продажи квартиры были признаны недействительными. Суд истребовал недвижимость у покупателя в пользу законного наследника. Покупатель остался ни с чем.

На основании судебного решения страховые компании выплатили потерпевшему 8,5 млн рублей по договору страхования нотариуса и договору страхования коллективной ответственности нотариусов-членов нотариальной палаты региона. Еще часть суммы успела возместить сама нотариус, выдавшая то самое свидетельство о праве на наследство по завещанию, за счет своего личного имущества. Сложности ситуации добавило то, что до того, как вопрос был разрешен, нотариус скончалась.

Из Компенсационного фонда ФНП это была первая выплата — 7,2 млн рублей. Об этом сообщает сайт ФНП.

Каждый российский нотариус несет ответственность за свою работу, в том числе материальную. Если по его вине причинен ущерб, нотариус полностью его возмещает.

Полная имущественная ответственность нотариусов обеспечивается четырьмя ступенями. В большинстве случаев для возмещения ущерба, возникшего по вине нотариуса, хватает первых трех:

Индивидуального страхования нотариуса. Коллективной страховки нотариальной палаты субъекта РФ. Личного имущества нотариуса.

Для особо крупных выплат или нестандартных ситуаций законодатель предусмотрел четвертую ступень — Компенсационный фонд ФНП.

Система устроена так, что пострадавший получает компенсацию, даже если нотариус, например, уже сложил полномочия, ушел из жизни или его личного имущества не хватает для покрытия ущерба. За все время существования фонда впервые возникла необходимость использовать его средства.

Компенсационный фонд ФНП создан в 2015 году и продолжает пополняться за счет взносов региональных нотариальных палат.

На сегодня нотариус обязан заключить договор гражданской ответственности на сумму не менее 5 млн рублей. При этом более 60% российских нотариусов страхуются на более крупные суммы, в том числе 17% — на суммы от 10 млн.

ФНП отмечает, что у нотариусов бывают единичные случаи ошибок, которые приводят к потерям для граждан или юрлиц. Из года в год процент ошибок остается ничтожно малым.

По данным ЦБ, в прошлом году было зафиксировано 29 страховых случаев в рамках страхования гражданской ответственности нотариусов. То есть количество таких случаев — менее 0,0001% от всех совершенных за год нотариальных действий.