Профсоюзы рекомендуют в жару уходить с работы домой

При плохом самочувствии из-за жары нужно сообщить об этом работодателю, остановить работу и покинуть рабочее место.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) советует сотрудникам уходить домой при повышении температуры на рабочем месте.

«В случае угрозы жизни работник имеет право остановить работу и покинуть свое место, известив работодателя. Лучше, если это будет коллективное решение», — сказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

С начала июля 2024 года несколько человек пострадали на рабочем месте из-за жары. Чаще всего с перегревом сталкиваются курьеры, работники складов и заводов. В группе риска также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно ТК, работодатель должен обеспечить безопасные условия труда. В жару важно сохранять допустимую температуру воздуха или приостановить работу. Если сотруднику приходится работать в жару, нужно замерить температуру, записать показания на фото или видео, обратиться к руководству, в трудовую инспекцию и в Роспотребнадзор.

При плохом самочувствии лучше не дожидаться результатов проверки, а сразу уходить с работы и оформить больничный.