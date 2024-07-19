Путевка в санаторий, оплаченная работодателем, не облагается НДФЛ. Но только один раз в год

Сотрудник и члены его семьи могут отдохнуть в санатории за чет работодателя и не платить за это НДФЛ. Но есть ряд условий, одно из которых – не будет компенсации за многократный отдых в течение года.

Если одному и тому же сотруднику предоставляли несколько путевок в течение года, то освобождается от НДФЛ стоимость только какой-то одной из них. Какой – выбирает сам сотрудник.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.03.2024 03-04-05/27943.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 29.01.2024 № 03-04-09/6841.

Кстати, стоимость путевки для сотрудника освобождается только от НДФЛ, но не от взносов. (письмо Минфина от 19.04.2023 № 03-04-06/35707).