Суд арестовал часть акций UniCredit

Арбитражный суд Свердловской области арестовал акции итальянской компании UniCredit по иску Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ).
УЗТМ просит взыскать долг с UniCredit Bank GmbH по банковской гарантии больше 3 млн евро, а также проценты в размере 663 тыс. евро на непогашенную задолженность. Об этом пишет ТАСС.
«Наложить арест на 23 121 обыкновенных бездокументарных именных акций компании UniCredit <…> номинальной стоимостью 16 820 рублей каждая в уставном капитале АО "Юникредит Банк"», — сказано в решении суда.
Суд удовлетворил заявление УЗТМ об аресте акций финансовой фирмы UniCredit.
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