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Трудовое право

Если сотрудник работал в выходной 4 часа, оплату он получит только за это время, а не полный день: пример

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Но значение имеет фактически отработанное время, а не только сам факт выхода на работу.

Разъяснение по этому вопросу дал Роструд.

Если сотрудник работал в выходной неполный день (например, 4 часа), то оплачиваются ему только фактически отработанные часы.

Но если вместо повышенной оплаты он выбрал другой день отдыха (отгул), принцип пропорциональности не применяется. В таком случае положен полноценный день отдыха.

Приведем пример.

Два сотрудника – Иванов и Петров — с окладом 46 000 отработали 4 часа в субботу 6 июля.

Иванов выбрал двойную оплату, а Петров – одинарную и отгул. Оба не вышли на работу в понедельник, но у Петрова в этот день был отгул, а Иванов взял день без содержания.

То есть фактически оба они в июле отработали 22 дня + 4 часа.

  • Иванов за июль получит 46 000 / 23 х 22 + 46 000 / 184 х 4 х 2 = 46 000 руб.

  • Петров за июль получит 46 000 + 46 000 / 184 х 4 = 47 000 руб.

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