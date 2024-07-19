Маркировку импортного алкоголя перенесут в Россию

С 1 марта 2026 года импортеры будут оплачивать маркировку иностранного алкоголя в РФ. Это снизит зависимость предпринимателей от маркировочных центров других государств.

Минфин подготовил законопроект о переносе маркировки импортных алкогольных напитков на территорию РФ. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Сейчас импортеры оплачивают расходы по маркировке за пределами страны. Перенос системы в РФ обеспечит независимость от маркировочных центров иностранных государств, а также позволит сосредоточить финансовые ресурсы в России.

«Перенос маркировки федеральными специальными марками импортируемой алкогольной продукции будет способствовать созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест, формированию новых логистических маршрутов на территории России, а также модернизации и увеличению складских мощностей», — сказано на сайте министерства.

В 2021 году начался эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории РФ. Сначала в нем принимала участие только Калининградская область. В 2022 году к тестам присоединились Москва, Санкт-Петербург, Московская, Брянская, Владимирская, Ленинградская, Псковская и Смоленская области, а также Краснодарский край и Татарстан.