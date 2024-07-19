47% россиян пользуются налоговыми вычетами. В топе инвествычет

Чаще всего за налоговыми вычетами по НДФЛ обращаются при покупке недвижимости и лекарств, а также после оплаты обучения.

Почти половина жителей страны (47%) получали налоговые вычеты на имущество, лечение или обучение. Из них 22% обращались за возвратом уплаченного налога несколько раз, 13% — один раз, а 12% делают это на постоянной основе.

Не было необходимости оформлять вычеты у 29% россиян. 15% пожаловались, что сама процедура получения возврата слишком сложна, а 9% и вовсе не знают о праве вернуть налог. Об этом сказано в исследовании СберНПФ и сервиса «Работа.ру».

«Россияне активно используют налоговые вычеты с учетом актуальных для них жизненных ситуаций, причем инвестиционный вычет попал в пятерку самых популярных», — сказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

45% участников опроса получали вычет на покупку недвижимости, 34% — на лечение и лекарства, 24% — на обучение, 3% — на занятия спортом и по договорам страхования жизни. Инвестиционный вычет по операциям с ценными бумагами получили 5% россиян.

78% респондентов хотели бы увеличить размер вычетов и лимиты по ним. Порог в 800 тыс. рублей считают комфортным 45% населения. 33% сообщили, что лимит должен быть 1,2 млн рублей.

Сейчас налоговый вычет можно получить в пределах 400 тыс. рублей. Эта сумма не менялась почти 10 лет.

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