Россияне стали брать больше денег по кредитным картам

Рост ключевой ставки ЦБ не ослабил спрос на кредитные карты. Клиенты стали чаще пользоваться беспроцентным периодом при оформлении таких продуктов.

В первом полугодии банки нарастили портфель потребительных кредитов на 10%. Клиенты банков стали чаще оформлять кредитные карты. Ставки по этим продуктам были традиционно высокими, поэтому рост ключевой ставки не повлиял на спрос.

В условиях высокой доходности по вкладам заемщики начали активно использовать бесплатный грейс-период. Это промежуток времени, в течение которого клиенты могут пользоваться заемным деньгами без начисления процентов.

«Чтобы охладить потребительское кредитование и перераспределить выдачи в пользу менее рискованных категорий заемщиков, 1 июля Банк России повысил макронадбавки для потребительских кредитов», — сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Кроме того, с 1 июля 2024 года перестал действовать мораторий на ограничение полной стоимости кредита (ПСК).