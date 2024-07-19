Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарные правила для торговых объектов и рынков

Документ опубликован для публичного обсуждения, которое продлится до 6 августа.
Роспотребнадзор сообщил, что принял во внимание поступившие в предложения от рабочих групп, Минэкономразвития, а также результаты правоприменительной практики.
Предусмотрено внесение 25 изменений, из них 9 «редакционного характера».
Проект изменений устанавливает требования к процессу реализации питьевой воды в розлив, включая объекты торговли ею, условиям хранения, а также транспортировке.
Кроме того, документ содержит требования к персоналу, обработке и дезинфекции цистерн и емкостей для розлива.
«В объектах реализации питьевой воды в розлив применяемое оборудование должно позволять проведение полной санитарной обработки (промывку) емкости, трубопроводов и фитингов, а также удаление следов моющих средств с поверхностей, соприкасающихся с питьевой водой. Для заправки и розлива воды используются металлические разъемные водоводы», — будет указано в СП 2.3.6.3668-20.
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