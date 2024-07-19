На Госуслугах можно будет получить лицензию на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

Роспотребнадзор утвердил Административный регламент по предоставлению государственной услуги лицензирования деятельности оказания услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Приказ от 05.07.2024 № 509 вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Госуслугу будут оказывать территориальные органы Роспотребнадзора полностью в электронном виде.

Заявление можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Максимальный срок ответа по обращению — 20 рабочих дней в случаях заявления 5 и более адресов мест лицензируемой деятельности.

Также документ описывает стандарт и порядок предоставления услуги с учетом индивидуального профиля заявителей. То есть учитывается каждый сценарий и тип заявителя.

Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 марта 2025 оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации недопустимо без лицензии.