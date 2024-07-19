Решено, кто будет рассматривать жалобы на постановления административных комиссий

Минюстом разработал проект закона с изменениями в КоАП по конкретизации полномочий по пересмотру постановлений по делам об административных правонарушениях.

Законопроект внесет правовую определенность в вопрос о территориальной подсудности рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенных административными комиссиями.

Он однозначно определит суд, уполномоченный рассматривать жалобу на постановление комиссии. Таким судом станет районный суд по месту нахождения указанного коллегиального органа.

При этом обжалование постановлений, вынесенных другими органами региона (не коллегиальными), будет в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в райсуд по месту рассмотрения дела.

По мнению Минюста, такие изменения позволят конкретизировать компетенцию судей, органов и должностных лиц по пересмотру постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных региональными властями. Это обеспечит единообразие правоприменительной практики.

Разработать такой закон Минюсту пришлось с подачи Конституционного Суда — постановление от 24.05.2024 № 24-П. Прежнее толкование допускало произвольное отнесение рассмотрения такой жалобы к ведению райсуда по месту нахождения комиссии, по месту проведения ее заседания или по месту совершения административного правонарушения.