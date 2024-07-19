Повышение утильсбора будет поэтапным до 2030 года

Министерство продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и спецтехники в части необходимости индексации утилизационного сбора.

С учетом предложений, ранее представленных отраслью, комитетом Госдумы по промышленности и торговле и комитетом Совета Федерации по экономической политике, сформирован проект постановления Правительства. Он предполагает возможность введения долгосрочной шкалы индексации утильсбора в отношении колесных транспортных средств, а также некоторых видов спецтехники. Он направлен на общественное обсуждение для дальнейшего рассмотрения его параметров.

Поэтапная индексация утильсбора может коснуться легковых, легких коммерческих, грузовых авто, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники.

Минпромторг обратил внимание, что в части импорта автотехники изменения не затронут физлиц, которые желают самостоятельно привезти в Россию автомобиль с объемом двигателя до 3л для личного пользования и соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов.

На данный момент проектом предусмотрено введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на период до 2030 года. По мнению министерства, такой подход может способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений как отечественными, так и готовыми к локализации зарубежными производителями. Это важное условие для реализации совместных промышленных проектов.

Индексация утильсбора будет только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено на территории РФ и Беларуси и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка. На сегодня это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы.

«С учетом положительной динамики отечественного производства 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов/ Cтавка может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в первый год, и на 10-20% каждый последующий год», — считает Минпромторг.

В части строительно-дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно.

В долгосрочной перспективе предложенные коэффициенты будут рассматривать с учетом перспективного уровня инфляции и последствий влияния других макроэкономических факторов.

Кроме того, отложить индексацию на 2026 и 2028 год могут в отношении экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России пока на начальном этапе.

Проект постановления будет размещен на портале regulation.gov.ru и открыт для общественного обсуждения.

Ранее мы писали, что Сергей Миронов категорически против возможных изменений по утилизационному сбору.