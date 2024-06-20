Сергей Миронов категорически против возможных изменений по утилизационному сбору

Он категорически не согласен с возможными изменениями в закон о государственной регистрации транспортных средств. В соответствии с подготовленными Правительством поправками, если ввезенный в РФ автомобиль будет продан в течение года, новый владелец для госрегистрации т/с должен заплатить повышенный утилизационный сбор.

«Что же получается: один гражданин легально ввез автомашину, заплатил все нужные сборы, другой ее легально купил, а ему говорят: а теперь, дорогой, отстегни-ка еще несколько сотен тысяч или даже миллион с хвостиком. С какого перепугу? И при чем здесь государственная регистрация? Это настоящий государственный рэкет, которым вынуждают заниматься ГАИ, чтобы перекрыть все возможности появления на рынке моделей по более приемлемой для покупателя цене. Наша фракция «Справедливая Россия – За правду» будет голосовать против такого нововведения!», — негодует Миронов у себя в телеграм-канале.

Ранее мы писали, что ГАИ может отказаться ставить на учет ввезенные иномарки.