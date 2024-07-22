Удержание из зарплаты за питание не облагается НДФЛ и взносами

Если работник ест за свой счет, он не должен платить за это НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.05.2024 № 03-03-06/3/46154.

Если работодатель оплачивает питание сотрудников, то у них будет натуральный доход, который облагается НДФЛ. Если же по заявлению сотрудников с их зарплаты удерживают деньги и перечисляют их в организацию общепита, то дохода у сотрудников нет. Ведь они сами все оплачивают.

Поэтому НДФЛ удержанное из зарплаты питание не облагается. Страховыми взносами в таком случае стоимость питания тоже не облагается.

Что касается налога на прибыль, то вся зарплата сотрудника идет в расходы.

Есличасть зарплаты направляется не сотруднику, а по указанному им адресу, то такие расходы не являются расходами организации. А значит, и не влияют на расчет налога на прибыль.