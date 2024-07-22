В ЕФС-1 будет больше информации о договорах ГПХ

Проект с такой нормой опубликован на федеральном портале.
Напомним, взносы на травматизм по договорам ГПХ начисляют, только если это прописано в договоре.
ИП без работников, заключившие договор ГПХ, могут быть страхователями по взносам на травматизм, а могут не быть. Все зависит от условий договора.
Теперь с этим все будет проще. СФР сразу будет получать информацию об условии договора по взносам на травматизм. Таким образом, ИП будут также автоматически ставить на учет в СФР как работодателя при заключении первого договора с условием о взносах.
Кстати, в Госдуме на рассмотрении есть законопроект, по которому для сдачи подраздела 1.1 ЕФС-1 по договорам ГПХ бухгалтерам хотят дать больше времени – не 1 рабочий день, а до 15 числа следующего месяца.
Но в новом проекте Минтруда с поправками по ЕФС-1 такое продление не предусмотрено. Более того, даже наоборот – по некоторым кадровым мероприятиям отчет надо будет сдавать быстрее.
Комментарии3
Надо просто законодательно обязать при заключении любых договоров ГПХ в них был пункт об обязательном страховании по травматизму и проблема будет решена
решение проблемы путем увеличения обязательных платежей? Мало налогов что ли платите или работодатель платит, а вам все равно?
я бы предложил обратный ход.
Законодательно установить, что ДГПХ не подлежат страхованию на транматизм. Соответственно страх взносы по этому виду страхования не начисляются и не уплачиваются.