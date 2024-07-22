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Отчетность в СФР

В ЕФС-1 будет больше информации о договорах ГПХ

Подавая сведения о заключении договора ГПХ по форме ЕФС-1, надо будет делать пометку, есть ли в договоре условие о взносах на травматизм.

Проект с такой нормой опубликован на федеральном портале.

Напомним, взносы на травматизм по договорам ГПХ начисляют, только если это прописано в договоре.

ИП без работников, заключившие договор ГПХ, могут быть страхователями по взносам на травматизм, а могут не быть. Все зависит от условий договора.

Теперь с этим все будет проще. СФР сразу будет получать информацию об условии договора по взносам на травматизм. Таким образом, ИП будут также автоматически ставить на учет в СФР как работодателя при заключении первого договора с условием о взносах.

Кстати, в Госдуме на рассмотрении есть законопроект, по которому для сдачи подраздела 1.1 ЕФС-1 по договорам ГПХ бухгалтерам хотят дать больше времени – не 1 рабочий день, а до 15 числа следующего месяца.

Но в новом проекте Минтруда с поправками по ЕФС-1 такое продление не предусмотрено. Более того, даже наоборот – по некоторым кадровым мероприятиям отчет надо будет сдавать быстрее.

Комментарии

3
  • понаехавший Тут

    Надо просто законодательно обязать при заключении любых договоров ГПХ в них был пункт об обязательном страховании по травматизму и проблема будет решена

    • Natalia_Ars

      проблема будет решена

      решение проблемы путем увеличения обязательных платежей? Мало налогов что ли платите или работодатель платит, а вам все равно?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      я бы предложил обратный ход.

      Законодательно установить, что ДГПХ не подлежат страхованию на транматизм. Соответственно страх взносы по этому виду страхования не начисляются и не уплачиваются.

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