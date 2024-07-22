В ЕФС-1 будет больше информации о договорах ГПХ

Подавая сведения о заключении договора ГПХ по форме ЕФС-1, надо будет делать пометку, есть ли в договоре условие о взносах на травматизм.

Проект с такой нормой опубликован на федеральном портале.

Напомним, взносы на травматизм по договорам ГПХ начисляют, только если это прописано в договоре.

ИП без работников, заключившие договор ГПХ, могут быть страхователями по взносам на травматизм, а могут не быть. Все зависит от условий договора.

Теперь с этим все будет проще. СФР сразу будет получать информацию об условии договора по взносам на травматизм. Таким образом, ИП будут также автоматически ставить на учет в СФР как работодателя при заключении первого договора с условием о взносах.

Кстати, в Госдуме на рассмотрении есть законопроект, по которому для сдачи подраздела 1.1 ЕФС-1 по договорам ГПХ бухгалтерам хотят дать больше времени – не 1 рабочий день, а до 15 числа следующего месяца.

Но в новом проекте Минтруда с поправками по ЕФС-1 такое продление не предусмотрено. Более того, даже наоборот – по некоторым кадровым мероприятиям отчет надо будет сдавать быстрее.