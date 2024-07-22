ИП начнут по-новому уменьшать налог по УСН на сумму уплаченных страховых взносов

Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, который изменит порядок уменьшения налога на сумму страховых взносов для ИП на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы».

Пока что предприниматели на УСН «доходы минус расходы» имеют право уменьшать налог только после уплаты страховых взносов. То есть в том периоде, на который приходятся официальные сроки уплаты взносов (31 декабря 2024 года).

Поправки позволят ИП учитывать в составе расходов по УСН сумму страховых взносов, которые подлежат уплате в соответствующем налоговом периоде. Речь идет о взносе в размере 1% с доходов свыше 300 000 рублей. Их платят не позднее 1 июля следующего года.