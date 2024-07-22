НДС можно не платить при передаче товаров в рекламных целях

Компании нужно соблюсти ряд пунктов, чтобы получить освобождение от НДС за рекламный товар.

НДС не облагается передача товаров, работ или услуг в рекламных целях, если расходы на их приобретение не превысили 300 рублей. Об этом сказано в п. 3 ст. 149 НК.

Чтобы применять льготу по НДС, нужно подтвердить, что безвозмездная передача товаров соответствует закону о рекламе.

Реклама представляет собой информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. Она должна быть адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования для его продвижения на рынке.

Рекламой не считаются сувениры с логотипами и товарными знаками организации, если эти вещи предназначены для сотрудников компании.

Если же такие товары распространяются среди неопределенного круга лиц — например, в качестве подарков — то их могут признать рекламой.

Рекламой будет считаться информация о товаре, работе или услуге, которая включает в себя сведения о деятельности организации, ее контактные данные.

Социальная реклама не признается рекламой, поскольку такой контент направлен на достижение общественно полезных целей, а не на продвижение на рынке.