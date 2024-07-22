До 31 июля продавцам из ЕАЭС нужно встать на налоговый учет

Если компания из ЕАЭС продает товары через интернет на территории РФ, ей нужно зарегистрироваться в налоговой и платить НДС в России.

Предприниматели из ЕАЭС, которые продают товары через интернет в Россию, должны до 31 июля 2024 года подать заявление о постановке на учет в качестве плательщиков НДС.

С 1 июля начал действовать закон о том, что продавцы товаров в интернет-магазинах должны платить налог в РФ. Это касается также посредников, комиссионеров, проверенных или агентов, чьи интернет-платформы используются для продажи товаров из стран ЕАЭС.

«Постановка на учет в российском налоговом органе продавцов товаров из других стран ЕАЭС не требуется, если товары ЕАЭС реализуются через маркетплейсы посредников из РФ или других стран ЕАЭС», — сказано на сайте ФНС.

Заявление о постановке на учет нужно подать, если:

компания впервые регистрируется в РФ. В документе нужно выбрать строку «Иные операции, местом реализации которых признается территория Российской Федерации»;

организация уже зарегистрирована в РФ по нахождению имущества, транспорта или счета в банке. Заявление нужно подать на повторную регистрацию в связи с реализацией товаров.

Если продавец из ЕАЭС уже зарегистрирован в России в связи с оказанием электронных услуг, повторно отправлять заявление не нужно. Однако в личном кабинете нужно направить информацию об изменении сведений, которые компания раньше передавала в ФНС.

Как только налоговая проведет проверку, продавцы получат на электронные адрес уведомление о постановке на учет. Это займет не больше 30 рабочих дней. Кроме того, иностранным компаниям дадут доступ к личному кабинету, где можно отправлять декларации по НДС и обмениваться иными документами с ФНС.

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