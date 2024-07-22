Экспертные разборы за неделю: новые ставки по НДФЛ, переоценка основных средств, 6-НДФЛ в 1С, уведомление по ЕНП в июле

Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: пошаговая инструкция.
Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры.
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Как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 года: пошаговая инструкция.
Как уменьшить платеж по УСН за полугодие 2024 года на взносы: примеры.
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Оформить подписку на разборы можно за 299 рублей.
В случае банкротства финансовой организации инвесторы смогут вернуть свои сбережения.
Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.
Компании нужно соблюсти ряд пунктов, чтобы получить освобождение от НДС за рекламный товар.
Узнайте, может ли индивидуальный предприниматель нанимать работников. Руководство по процессу найма, оформлению договоров и типам трудового соглашения.
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С 2023 года ежегодные сведения о стаже сдают не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особенности стажа. И таких особенностей будет больше.
Налоговым агентам обязательно нужно заполнить подраздел 1.3 раздела 1 и Лист 3 декларации по налогу на прибыль. Сдать документ нужно до 25 июля.
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Отношение к роботизации в обществе неоднозначное. Ее сторонники считают, прогресс в XXI веке иначе невозможен, а противники опасаются, что повсеместная замена человека машиной приведет к массовой безработице. Как на самом деле внедрение роботов влияет на рынок труда в целом и на отдельно взятую компанию в частности?
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Предприниматели на УСН «доходы минус расходы» начнут учитывать сумму фиксированных страховых взносов в составе расходов независимо от факта их уплаты.
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