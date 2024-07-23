Число несовершеннолетних самозанятых увеличилось в полтора раза

146 тысяч подростков работают как самозанятые. В основном в период летних каникул они выполняют работу, которая не требует высокой квалификации.

В 2023 году количество самозанятых до 18 лет достигло 146 тыс. человек — что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Работодатели стали чаще предлагать рабочие места, которые не требуют высокой квалификации. Например, подростки могут быть курьерам, официантами, трудиться в сфере услуг или в сельском хозяйстве. Об этом пишут «Известия».

«Поскольку подрастающее поколение — самые активные пользователи современных цифровых технологий, в частности онлайн-сервисов, они с легкостью регистрируются как самозанятые. Подростки платят налоги, компенсируют нехватку кадров, оказывая положительное влияние на социально-экономическое развитие страны», — сказала директор центра развития карьеры Президентской академии Анна Евсюкова.

За все время действия режима налога на профессиональный доход самозанятые получили больше 3,6 трлн рублей. Сумма среднего чека составила 1 830 рублей. Сейчас число самозанятых превысило 10 млн человек.