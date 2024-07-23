ВС РФ: деньги должника можно списать с заблокированного счета

Антиотмывочное законодательство не запрещает взыскивать денежные средства с заблокированных счетов рисковых компаний по решению суда.

Верховный суд постановил, что банки обязаны выполнять приказы о взыскании средств с должника, который относится к высокой степени риска, даже если его счета заблокированы.

Такое решение было вынесено по делу УК «Империал». В декабре 2022 года компания взыскала с фирмы «Магистраль» 70 тыс. рублей. Однако банк «Открытие» отказался исполнять постановление, поскольку это может привести к нарушению 115-ФЗ. Компания «Магистраль» относилась к категории «высокой степени риска совершения подозрительных операций», а ее счета были заблокированы.

Апелляционная инстанция признала действия банка законными, а истцу сообщили, что он может списать средства должника только после его исключения из ЕГРЮЛ. Верховный суд отменил это решение. Банки должны незамедлительно взыскивать денежные средства по исполнительным документам.

«Отсутствие у банка правовых оснований для неисполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, свидетельствует о наличии с его стороны незаконного бездействия», — сказано в определении ВС.

115-ФЗ направлен на противодействие отмыванию доходов и не может отменить исполнение судебных актов.