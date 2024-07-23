Предприниматели подали 87% исков к маркетплейсам

Малый и средний бизнес начал чаще судиться с маркетплейсами, которые нарушают права партнеров.

С 2021 по 2023 год представители малого и среднего бизнеса подали 87,6% от всех исков к крупнейшим маркетплейсам Ozon и Wildberries. Общее число споров достигло 4 895. На претензии к Ozon и Wildberries пришлось 4 291 дело.

ООО «Вайлдберриз» выступает ответчиком в 3 518 арбитражных делах. ООО «Интернет решения» (Ozon) получило 877 исков в арбитражных судах. Об этом пишут «Ведомости».

Причиной судебных разбирательств стали нарушения прав партнеров со стороны маркетплейсов.

В основном претензии небольшие, поэтому торговым площадкам нет надобности привлекать высококвалифицированных юристов и создавать отдельные юридические подразделения.