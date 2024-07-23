ФТС выявила незаконное перемещение валюты гражданами на сумму свыше 922 млн рублей

Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан.

ФТС России в первом полугодии 2024 года выявила 5 449 фактов незаконного перемещения гражданами наличных денег на сумму в эквиваленте 922,4 млн рублей.

Количество попыток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, сумма — осталась на том же уровне. В первом полугодии 2023 было 5 915 фактов в рублевом эквиваленте на 911,4 млн.

В основном пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан.

Всего по ст. 200.1 УК таможенными органами возбуждено 41 уголовное дело, 25 из которых — по фактам незаконного вывоза.

Также возбуждено 5 408 дел об административных правонарушениях по ст. 16.4 КоАП за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 3 167 связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающим 10 тысяч долларов США.

Еще ФТС напоминает: Обязательному письменному декларированию подлежат наличные деньги, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США, при их ввозе на таможенную территорию ЕАЭС.

При единовременном перемещении одним физлицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов США к пассажирской таможенной декларации надо приложить документы, подтверждающие происхождение денег.

Такие правила распространяются как на ввоз, так и на вывоз наличных денег. Однако со 2 марта 2022 в действующие правила Указом Президента № 81 внесены изменения о временном запрете вывоза из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов США.

Таможенная служба также уточнила, что письменное таможенное декларирование наличных денег не предполагает уплаты каких-либо пошлин и налогов.