Как исправить ошибку по страховым взносам за прошлые периоды

После смены в учетной политике организации тарифа по страховым взносам с ошибочного общего на пониженный, перерасчет взносов необходимо зарегистрировать месяцем, за который делается пересчет.

Иначе перерасчет будет сделан текущим месяцем за прошлые, и взносы будут неверно отражаться в РСВ и отчетах по взносам.

Пересчитать взносы нужно за каждый месяц или непосредственно в самом документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке «Взносы». Либо воспользоваться документом Перерасчет страховых взносов.

Утвержденную бухотчетность в этом случае не пересматривают и повторно никому из пользователей не представляют. При этом сведения об ошибке (характер и суммы корректировок) следует раскрыть в пояснениях к отчетности за период обнаружения и исправления ошибки (пп. 10, 15 ПБУ 22/2010).

Можно сделать документ перерасчета взносов и прошлыми периодами.

Сначала надо изменить в учетной политике (карточка Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки – Учетная политика) вид тарифа страховых взносов с основного на тариф «Для субъектов малого или среднего предпринимательства» и указать месяц внесения изменений.

То есть указать, что изменения внесены с нужного вам периода и применяться будут с того же месяца. Затем создают документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы – Перерасчеты страховых взносов). Указывают в качестве расчетного периода нужный месяц регистрации и рассчитывают документ.

Затем нужно заполнить Отражение зарплаты в бухучете (Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете) за интересующий период, в который автоматически загрузятся только общие суммы по пересчитанным взносам за выбранный период.

После этого все должно верно попасть в РСВ и декларацию по УСН.