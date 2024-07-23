Впервые с начала года сократился объем потребительского кредитования

В июне средний размер потребкредита сократился на 9%, с 233 до 211 тысяч рублей.

В июне 2024 года объемы выдач потребительских кредитов сократились на 9% — впервые с начала года.

Всего в июне банки выдали 2,99 млн кредитов наличными на общую сумму 631,36 млрд рублей. Средний размер заемных средств сократился на 9% — с 233 до 211 тыс. рублей. Срок кредитования увеличился на пять месяцев — до 34 месяцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

«По сравнению с результатами мая количество выдач кредитов наличными в июне сократились на 6%, а объемы — на 3%», — сказали в ОКБ.

Чаще всего кредиты наличными берут в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

По оценке заместителя президента ВТБ Георгия Горшкова, жители страны в 2024 году оформят кредиты на 14,5 трлн рублей. Это на 10% меньше, чем в 2023 году.