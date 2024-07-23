Т-банк открывает специальные счета строительным организациям

Т-банк начал открывать специальные счета для компенсационных фондов саморегулируемых строительных организаций.
«Компенсационные фонды необходимо создавать саморегулируемым организациям, которые работают в области строительства, инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», — сказано на сайте банка.
Размещать средства фондов СРО можно только в банках, которые соответствуют требованиям правительства. Кредитные организации должны иметь достаточный объем собственного капитала и высокие оценки рейтинговых агентств.
Собственный капитал Т-банка составляет 279 млрд рублей, в рейтинге АКРА организация имеет уровень АА- с позитивным прогнозом, а по данным Эксперт РА — рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом.
Чтобы бесплатно открыть спецсчет в Т-банке, нужно подключить расчетно-кассовое обслуживание и обратиться к персональному менеджеру. На остаток по специальному счету для СРО будет начислен повышенный процент.
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