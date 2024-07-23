Госдума приняла законопроект об увеличении пошлин при обращении в суд. По некоторым видам производства они вырастут в 5-50 раз

По искам о защите прав на единственное жилье появится новая льгота.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон об индексации размера государственных пошлин для рассмотрения судебных дел.

«Размер действующей на сегодня государственной пошлины на протяжении 15 лет практически не повышался, что привело к утрате судебной пошлиной какого‑либо экономического и регулирующего смысла», — сказано на сайте Госдумы.

От уплаты пошлин по-прежнему будут освобождены сотрудники, которые защищают свои трудовые права, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, а в некоторых случаях — пенсионеры.

Появится новая льгота, которая освободит от 70% пошлины по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье.

За подачу заявления о банкротстве физического лица придется заплатить вместо 300 рублей — 10 тыс. Для компаний сумма госпошлины вырастет с 6 тыс. до 100 тыс. рублей.

При подаче апелляционной жалобы организации заплатят в 10 раз больше — 30 тыс. рублей, пошлина за кассационную жалобу подорожает в 16,5 раза — до 50 тыс. рублей. А обращение в Верховный суд обойдется в 80 тыс. рублей, тогда как сейчас это стоит всего 3 тыс.

Пошлина за подачу иска имущественного характера будет зависеть от суммы требований: