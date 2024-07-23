Татьяна Бакальчук: я подтверждаю начало бракоразводного процесса

«Я не заложница, ни от кого не прячусь»: Татьяна Бакальчук опубликовала видео после заявлений о «рейдерском захвате» Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала видео после заявлений о «рейдерском захвате» Wildberries и том, что «рейдеры оградили её от мужа и семерых детей».

Она отметила, что для неё «большая загадка», кем и с какой целью «была придумана эта история с непонятным рейдерством». Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса, но попросила «подробности личной жизни оставить при себе».