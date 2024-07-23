Татьяна Бакальчук: я подтверждаю начало бракоразводного процесса

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала видео после заявлений о «рейдерском захвате» Wildberries и том, что «рейдеры оградили её от мужа и семерых детей».
Она отметила, что для неё «большая загадка», кем и с какой целью «была придумана эта история с непонятным рейдерством». Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса, но попросила «подробности личной жизни оставить при себе».
В середине июня Wildberries и оператор наружной рекламы — группа Russ объявили об объединении. Сообщалось, что цель сотрудничества — создание цифровой торговой платформы. В начале июля стороны учредили совместное предприятие «РВБ», которое будет заниматься розничной торговлей через интернет. 65% в новой компании владеет ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн», которому принадлежат 99% ООО «Русс» аутдор». Гендиректором компании стал Роберт Мирзоян, возглавляющий Russ и ООО «Стинн».
Сегодня Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором назвал рейдерским захватом сделку по слиянию интернет-магазина и связал его с «уходом из семьи» Татьяны Бакальчук. Сама Бакальчук отрицает захват и говорит, что речь идет о разводе.
Начать дискуссию