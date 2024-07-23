Рамзан Кадыров просит защитить Wildberries от «рейдерского захвата»

Глава маркетплейса рассказала, что все планы по объединению компаний Russ и Wildberries были согласованы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «откровенным и наглым рейдерским захватом» планы по объединению Russ и Wildberries.

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав сообщил Кадырову, что не может увидеться с супругой из-за финансовых махинаций со стороны недоброжелателей. Об этом пишет РБК.

«Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее <…> Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — сказал Рамзан Кадыров.

Сама Татьяна Бакальчук объяснила, что никакого «рейдерского захвата» не было, это всего лишь развод.

«С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — заявила глава Wildberries.

Сегодня компании Russ и Wildberries объединили юридические службы в единое правовое управление. Партнеры маркетплейса получили новые договоры оферты, в которых указано, что ООО «Вайлдберриз» теперь называется ООО «РВБ».