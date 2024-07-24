Майнеров и нотариусов обязали соблюдать антиотмывочный закон

Сведения о подозрительных операциях майнеры и нотариусы будут передавать в Росфинмониторинг.

Госдума в окончательном чтении приняла закон об исполнении нотариусами и майнерами требований антиотмывочного законодательства. Всю информацию о подозрительных операциях они будут передавать в Росфинмониторинг.

«Распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом уполномоченный орган», — сказано в пояснительной записке.

Недавно мы писали, что из-за новых санкций Госдума может быстрее принять закон о криптовалюте.