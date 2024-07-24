Роструд: если вовремя не выдали трудовую книжку, можно требовать компенсацию. Но не всегда

Если трудовая книжка выдана не в день увольнения, работник вправе требовать от работодателя денежную компенсацию за упущенную возможность трудиться.

Однако работодатель освобожден от ответственности, если трудовая книжка не была выдана работнику или электронные сведения о трудовой деятельности не предоставлены в день увольнения в связи:

с отсутствием сотрудника на работе;

отказом работника от ее получения.

Обязательное условие — направление работнику по почте уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Или направление работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведений о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенных надлежащим образом.

Компенсация также не положена в случае несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений (в указанных в ТК случаях).

Такие разъяснения дала Онлайнинспекция.рф при Роструде.

Статья 234 ТК устанавливает, что наниматель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи трудовой книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности.

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