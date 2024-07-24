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Зарплата

Минтруд хочет установить МРОТ на уровне 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет на 16,6%.

С 1 января 2025 года Минтруд планирует установить минимальный размер оплаты труда на уровне 22 440 рублей. МРОТ увеличится на 16,6%. Об этом сказано в проекте министерства.

«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год - 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Владимир Путин в майском указе поручил к 2030 году повысить этот показатель до 35 тыс. рублей.

Комментарии

3
      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        сочувствую (((((((

        Пысы задумался... может быть поэтому до этого всё время "рваные" цифры "у нас" (в смысле те кто чисто по стандарту без дополнительнх доплат) были? Выводили на круглую вас ? )))

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