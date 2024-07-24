Минтруд хочет установить МРОТ на уровне 22 440 рублей

С 1 января 2025 года Минтруд планирует установить минимальный размер оплаты труда на уровне 22 440 рублей. МРОТ увеличится на 16,6%. Об этом сказано в проекте министерства.
«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год - 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Владимир Путин в майском указе поручил к 2030 году повысить этот показатель до 35 тыс. рублей.
Комментарии3
неужели такая круглая цифра будет?????????
мне даже и не верится!!!!!
У нас с учётом уральского коэффициента 15% и регионального коэффициента на 2022-2025гг 5,7% - МРОТ будет 27276,94руб.
сочувствую (((((((
Пысы задумался... может быть поэтому до этого всё время "рваные" цифры "у нас" (в смысле те кто чисто по стандарту без дополнительнх доплат) были? Выводили на круглую вас ? )))