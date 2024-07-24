Минтруд хочет установить МРОТ на уровне 22 440 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2025 года вырастет на 16,6%.

С 1 января 2025 года Минтруд планирует установить минимальный размер оплаты труда на уровне 22 440 рублей. МРОТ увеличится на 16,6%. Об этом сказано в проекте министерства.

«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год - 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Владимир Путин в майском указе поручил к 2030 году повысить этот показатель до 35 тыс. рублей.