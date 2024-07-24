Инвестиции компаний в цифровые технологии выросли на 80%

За последние четыре года инвестиции российских компаний в цифровые технологии превысили 4 трлн рублей. Рост составил более 80%.

«Объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, увеличился на треть — до 1,5 трлн рублей, а на внедрение программных продуктов — в 2,5 раза», — сказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэка Никита Кондратьев.

С 2020 года продажи отечественных программ и цифровых решений выросли в два раза. Усилия разработчиков объединили в индустриальных центрах компетенций, задача которых — обеспечить независимость от зарубежных продуктов.

Общий объем финансирования в области внедрения передовых российских программ превысил 180 млрд рублей. При этом основную часть средств составил частный капитал.

К 2030 году вклад искусственного интеллекта в ВВП страны может превысить 10 трлн рублей и составить около 6%.