Банки будут блокировать денежные переводы мошенникам

Если кредитные организации пропустят перевод отправителю из базы ЦБ с мошенниками, им придется вернуть клиенту все похищенные деньги.

С 25 июля 2024 года вступит в силу закон, который обязывает банки приостанавливать на два дня денежные переводы, если получатель средств внесет в базу с мошенниками.

Если банк проигнорирует требование и проведет перевод, ему придется в течение 30 дней вернуть клиенту украденные деньги.

«Перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения», — сказано на сайте Центробанка.

Повторный перевод клиент сможет сделать только через два дня: в этом случае банк должен незамедлительно исполнить его поручение. Тогда кредитная организация не будет нести ответственность за действия мошенников.

Также банки будут обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию тем клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных средств. Их платежные документы заблокируют, а информацию передадут в правоохранительные органы.